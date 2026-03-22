الأردن .. استمرار الأجواء الماطرة في شمال ووسط المملكة حتى مساء الأحد

2026-03-22 02:05:28
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يستمر الطقس الأحد باردا وغائما جزئيا إلى غائم، مع هطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا في الشمال، فيما تضعف الهطولات تدريجيا خلال ساعات المساء والليل.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يومي الاثنين والثلاثاء، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترات قصيرة، مع استمرار التحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح والهبات القوية أحيانا، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، إلى جانب خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرقات.

وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات أولاً بأول، والالتزام بالإرشادات خاصة في المناطق المعرضة لتشكل السيول والطرق الصحراوية.

