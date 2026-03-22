الأردن .. استمرار الأجواء الماطرة في شمال ووسط المملكة حتى مساء الأحد

الأردن .. استمرار الأجواء الماطرة في شمال ووسط المملكة حتى مساء الأحد
خبرني - يستمر الطقس الأحد باردا وغائما جزئيا إلى غائم، مع هطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا في الشمال، فيما تضعف الهطولات تدريجيا خلال ساعات المساء والليل.
وترتفع درجات الحرارة قليلا يومي الاثنين والثلاثاء، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترات قصيرة، مع استمرار التحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح والهبات القوية أحيانا، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، إلى جانب خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرقات.
وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات أولاً بأول، والالتزام بالإرشادات خاصة في المناطق المعرضة لتشكل السيول والطرق الصحراوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment