403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
899 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 22 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 899 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 110 أطنان والورقيات 62 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 40- 60 قرشا، الثوم الأخضر 60-90 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 10- 25 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 15- 20 قرشا والموز البلدي 50 - 70 قرشا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment