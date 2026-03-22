الأرصاد: أمطار متفرقة اليوم وعدم استقرار الأربعاء

عمان 22 آذار (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي من (5-4) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن اللٰه تعالى الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد أحيانا في ساعات الصباح، ومع ساعات المساء تضعف تدريجيا فرصة مطول المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن خطر حدوث الرعد في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

ويطرأ يوم غد الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وباردا نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية.

ويكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وباردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض الأربعاء، درجات الحرارة قليلا مع أجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم لتصبح الأجواء ما بين غائمة جزئيا اإى غائمة، ويتوقع بإذن اللٰه هطول الأمطار في أماكن مختلفة من المملكة قد صحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12- 5، وفي المرتفعات الشمالية 10- 4، وفي مرتفعات الشراة 9- 3، وفي مناطق البادية 18- 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22- 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 17، وفي البحر الميت 23- 16، وفي خليج العقبة 23- 15 درجة مئوية.

22/03/2026 07:55:34