ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

2026-03-22 02:02:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستضرب محطات الطاقة الإيرانية المختلفة، بدءا من الأكبر، إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة من وقت نشره منشورا عبر تروث سوشيال فجر الأحد.


وأكد ترامب أن هذه العملية ستتم "بدون تهديد"، مشددا على أن الأمر يتطلب اهتماما عاجلا.


وفي وقت لاحق نقلت وسائل إعلام عن القوات المسلحة الإيرانية تحذيرها من أنه في حال تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة لهجوم، فإن جميع البنى التحتية للطاقة التابعة للولايات المتحدة في المنطقة ستصبح أهدافا للرد العسكري.


ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 شباط، ترد طهران بتنفيذ ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.


وأدى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط والغاز العالميَين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

