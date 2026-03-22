3 صواريخ بالستية إيرانية تستهدف العاصمة السعودية

2026-03-22 02:02:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، أن ثلاثة صواريخ بالستية استهدفت منطقة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك في اليوم الثالث والعشرين من الحرب في الشرق الأوسط،


وكتبت الوزارة على منصة "اكس" "رصد إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه منطقة الرياض، وقد تم اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة"، مضيفة أنه تم اعتراض وتدمير خمس مسيرات في أجواء البلاد منذ منتصف ليل الأحد.

