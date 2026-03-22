3 صواريخ بالستية إيرانية تستهدف العاصمة السعودية

3 صواريخ بالستية إيرانية تستهدف العاصمة السعودية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، أن ثلاثة صواريخ بالستية استهدفت منطقة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك في اليوم الثالث والعشرين من الحرب في الشرق الأوسط،
وكتبت الوزارة على منصة "اكس" "رصد إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه منطقة الرياض، وقد تم اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة"، مضيفة أنه تم اعتراض وتدمير خمس مسيرات في أجواء البلاد منذ منتصف ليل الأحد.
