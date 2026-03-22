الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الأربعاء

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الأربعاء
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن خطر حدوث الرعد في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12- 5، وفي المرتفعات الشمالية 10- 4، وفي مرتفعات الشراة 9- 3، وفي مناطق البادية 18- 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22- 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 17، وفي البحر الميت 23- 16، وفي خليج العقبة 23- 15 درجة مئوية.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وباردا نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية.
ويكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وباردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتنخفض الأربعاء، درجات الحرارة قليلا مع أجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم لتصبح الأجواء ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول الأمطار في أماكن مختلفة من المملكة قد صحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار.
