إسرائيل تشن هجوما على إيران هو الأعنف منذ بدء الحرب

إسرائيل تشن هجوما على إيران هو الأعنف منذ بدء الحرب
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "العاصمة تتعرض لهجمات جوية هي الأعنف منذ بدء الحرب"، مشيرة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لأهداف معادية غربي طهران.
واستهدفت إيران أمس السبت مدينة عراد جنوبي إسرائيل بصاروخ مباشر خلف عشرات الإصابات الخطيرة والمتوسطة.
كما تعرضت مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية في جنوب إٍسرائيل لهجوم إيراني قالت إنه جاء ردا على تعرض منشأة نطنز النووية في وسط الجمهورية الإسلامية لضربة في وقت سابق السبت، في إطار الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment