  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسرائيل تشن هجوما على إيران هو الأعنف منذ بدء الحرب

2026-03-22 02:02:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد أنه يشن غارات على أهداف تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران.


وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "العاصمة تتعرض لهجمات جوية هي الأعنف منذ بدء الحرب"، مشيرة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لأهداف معادية غربي طهران.


واستهدفت إيران أمس السبت مدينة عراد جنوبي إسرائيل بصاروخ مباشر خلف عشرات الإصابات الخطيرة والمتوسطة.


كما تعرضت مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية في جنوب إٍسرائيل لهجوم إيراني قالت إنه جاء ردا على تعرض منشأة نطنز النووية في وسط الجمهورية الإسلامية لضربة في وقت سابق السبت، في إطار الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث