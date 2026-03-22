الإمارات تتصدى لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأحد أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، فيما تواصل طهران شن ضربات انتقامية على دول الخليج في رد على الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضدها.



وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".



وأكدت أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض" هذه الهجمات.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.