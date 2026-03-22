بعد 4 سنين على تحطم طائرة تشاينا إيسترن المأساوي.. لا تزال الأسباب مجهولة

MENAFN - Al-Bayan) ">لم تنشر إدارة الطيران المدني الصينية، للسنة الثانية على ​التوالي، أي تقرير سنوي حول التحقيق في حادث تحطم طائرة ‌شركة خطوط ​شرق الصين "تشاينا إيسترن" الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص، لتمر الذكرى السنوية الرابعة للحادث دون تقديم أي معلومات حول أسبابه.

وفي 21 مارس 2022، تحطمت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة تشاينا إيسترن على سفح تل في منطقة قوانغشي الجنوبية الغربية بعد حوالي ساعة من إقلاعها، مما أسفر ⁠عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 132 شخصا في أسوأ كارثة جوية بالصين منذ ثلاثة عقود.

تدعو المبادئ التوجيهية العالمية للطيران إلى إصدار تقرير أولي في غضون 30 يوما من وقوع الحادث وتقرير نهائي ‌في غضون عام على الأقل، حتى يتسنى للقطاع استخلاص الدروس من الأخطاء التي وقعت والعمل على تحسين السلامة.

وفي حالة عدم القيام بذلك، يُتوقع من المحققين ‌إصدار بيانات في كل ذكرى للحادث، لكن إدارة الطيران المدني ‌الصينية قدمت آخر تحديث في مارس 2024، ولا يزال أقارب الضحايا ‌في حيرة من أمرهم بشأن سبب ‌هبوط الطائرة من ارتفاع التحليق بدلا من الهبوط في قوانغتشو كما كان مخططا.

كانت التحديثات السابقة ​لإدارة الطيران لا تتجاوز ‌بضع فقرات، ولم تقدم ​سوى تفاصيل قليلة، لكنها أشارت إلى ⁠عدم وجود أي أعطال أو حالات غير طبيعية في الطائرة أو المحركات قبل الإقلاع من كونمينغ، أو في الطقس أو الاتصالات.

وقالت إدارة الطيران المدني ​إن طاقم ⁠الطائرة كان يحمل ⁠تراخيص سارية المفعول، وحصل على قسط كافٍ من الراحة، واجتاز الفحوصات الطبية في يوم الرحلة، ولم تكن هناك ظروف جوية خطرة أو بضائع خطرة على ⁠متن الطائرة.

وأكد شخصان مطلعان على الأمر في ذلك الوقت أن المحققين فحصوا تصرفات طاقم طيران تشاينا إيسترن بعد عدم العثور على أي أعطال. وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للنداءات المتكررة من مراقبي الحركة الجوية والطائرات المجاورة أثناء الهبوط السريع.

في مايو 2022، ذكرت صحيفة وول ‌ستريت جورنال أن بيانات "الصندوق الأسود" تشير إلى أن شخصا ما تعمد إسقاط الطائرة، مستشهدة بتقييم أولي ​من مسؤولين أمريكيين.

وكانت إدارة الطيران المدني الصينية قد أعلنت أنها ستنشر المعلومات ذات الصلة بناء على سير التحقيق، كما قالت إن التكهنات المحيطة بالحادث "ضللت الرأي العام بشكل خطير" وعرقلت سير التحقيق.

ولم ترد إدارة الطيران المدني ​الصينية وشركة طيران شرق الصين على ‌طلبات التعليق.