دولة تضرب نفسها نووياً.. الحقيقة الخفية وراء أخطر تجربة في التاريخ

MENAFN - Al-Bayan) ">في واحدة من أكثر التجارب العسكرية إثارة للجدل في القرن العشرين، نفذت الولايات المتحدة سلسلة تفجيرات نووية على أسطول من سفنها الحربية ضمن ما عُرف بعملية "كروس رودز"، في محاولة لفهم التأثير الحقيقي للأسلحة النووية على القوة البحرية.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، التي شهدت استخدام القنابل النووية لأول مرة، ما أثار تساؤلات ملحّة داخل المؤسسة العسكرية حول مدى قدرة السفن الحربية على الصمود أمام هذا النوع الجديد من الأسلحة، وبعد موافقة القيادة السياسية، شرع قادة الجيش في تنفيذ خطة علمية عسكرية شارك في إعدادها خبراء مشروع مانهاتن، بهدف اختبار تأثير الانفجارات النووية على السفن والمعدات وحتى الكائنات الحية على متنها.

واستهدفت التجارب نحو 95 سفينة متنوعة، شملت بوارج وحاملات طائرات وغواصات وسفن دعم، إضافة إلى سفن تم الاستيلاء عليها من دول المحور، وكان الهدف المعلن هو تطوير تصميم السفن وتحسين التكتيكات البحرية وتحديد مسافات الأمان في الموانئ خلال الحروب المستقبلية.

أُجريت الاختبارات في جزر بيكيني المرجانية بالمحيط الهادئ، حيث وفرت البيئة الجغرافية المعزولة موقعا مناسبا لهذه التجارب واسعة النطاق، وتم إجلاء السكان المحليين، كما رافق التجارب عدد كبير من العلماء والمسؤولين والصحفيين لمتابعة الحدث عن قرب.

في التجربة الأولى، التي جرت في يوليو 1946، أُلقيت قنبلة نووية من الجو وانفجرت فوق الأسطول المستهدف، ما أدى إلى إغراق عدد محدود من السفن، بينما لحقت أضرار متفاوتة بالبقية، غير أن التجربة الثانية، التي فجّرت قنبلة نووية تحت الماء، كشفت عن نتائج أكثر خطورة، إذ تسببت في موجات مائية مشعة غمرت عشرات السفن، وأدت إلى تلوثها إشعاعيا بشكل كبير.

وأظهرت النتائج أن التأثير الأخطر لم يكن الانفجار نفسه، بل التلوث الإشعاعي الناتج عنه، والذي جعل معظم السفن غير صالحة للاستخدام، رغم بقائها طافية، وقد اضطرت البحرية لاحقا إلى إغراق العديد من هذه السفن بسبب خطورة الإشعاع.

كما شملت التجارب وضع آلاف الحيوانات على متن السفن لدراسة التأثيرات البيولوجية للإشعاع، في خطوة تعكس الطابع العلمي الصارم لهذه الاختبارات، رغم ما تثيره من جدل أخلاقي.

وفي ضوء النتائج، تم إلغاء التجربة الثالثة، بعدما أدرك القائمون على المشروع حجم المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأسلحة.

شكّلت عملية "كروس رودز" نقطة تحول في فهم طبيعة الحروب الحديثة، حيث أثبتت أن الأسلحة النووية لا تدمّر فقط عبر الانفجار، بل تخلّف آثارا إشعاعية طويلة الأمد قد تكون أكثر خطورة، ما أعاد تشكيل الاستراتيجيات العسكرية في العقود اللاحقة.