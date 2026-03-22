وفاة شخصين جراء أمطار رعدية غزيرة في سلطنة عُمان

وفاة شخصين جراء أمطار رعدية غزيرة في سلطنة عُمان
وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرقها باشرت، منذ ظهر أمس، 14 بلاغًا عن احتجاز أشخاص داخل مركبات في مجاري الأودية والتجمعات المائية، حيث تم إنقاذ 9 أشخاص، فيما سُجلت حالتا وفاة.
وأشار المركز الوطني للإنذار المبكر إلى المخاطر المتعددة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، اليوم الأحد، على عدة محافظات، قد تكون مصحوبة بالبرد ورياح نشطة.
ومن المتوقع أن تشمل التأثيرات محافظات البريمي، وشمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، إضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب الشرقية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment