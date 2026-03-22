وفاة شخصين جراء أمطار رعدية غزيرة في سلطنة عُمان

2026-03-22 02:01:54
(MENAFN- Al-Bayan) ">لقي شخصان مصرعهما، أمس السبت، جراء الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدها عدد من محافظات سلطنة عمان.

وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرقها باشرت، منذ ظهر أمس، 14 بلاغًا عن احتجاز أشخاص داخل مركبات في مجاري الأودية والتجمعات المائية، حيث تم إنقاذ 9 أشخاص، فيما سُجلت حالتا وفاة.

وأشار المركز الوطني للإنذار المبكر إلى المخاطر المتعددة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، اليوم الأحد، على عدة محافظات، قد تكون مصحوبة بالبرد ورياح نشطة.

ومن المتوقع أن تشمل التأثيرات محافظات البريمي، وشمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، إضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب الشرقية.

