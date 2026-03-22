سقوط مروحية عسكرية قطرية في المياه الإقليمية والبحث جارٍ عن طاقمها

2026-03-22 01:03:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأحد، سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للدولة بسبب "عطل فني"، وأن البحث جار عن طاقمها والركاب.


وقالت الوزارة في بيان "تعرضت طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة"، مضيفة أنه "جاري البحث عن طاقمها والركاب".


ولم تُحدد قطر طبيعة المهمة أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.


ولا تشير أي معلومات إلى وجود صلة بين هذا الحادث والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.


واستهدفت عدة ضربات قطر لا سيما البنى التحتية للطاقة، وذلك منذ اندلاع الحرب إثر هجوم إسرائيلي أميركي مشترك على إيران في 28 شباط.

