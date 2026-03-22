أسطورة إندورانس تنهار.. دراسة تكشف العيب القاتل الذي أخفاه التاريخ

MENAFN - Al-Bayan) أعادت دراسة علمية حديثة فتح ملف إحدى أشهر السفن في تاريخ الاستكشاف، بعدما كشفت عن عيوب هيكلية جوهرية في سفينة "إندورانس"، التي قادها المستكشف البريطاني السير إرنست شاكلتون خلال بعثته إلى القارة القطبية الجنوبية مطلع القرن العشرين.

وبحسب الدراسة الصادرة عن جامعة آلتو، فإن السفينة التي غرقت عام 1915 بعد أن حاصرها الجليد البحري في بحر ويديل، ربما لم تكن مجهزة أصلا لتحمل الظروف القاسية التي واجهتها، خلافا للاعتقاد السائد بأنها كانت أقوى سفينة قطبية في عصرها.

واعتمد البحث، الذي يُعد الأول من نوعه، على دمج التحليل الهندسي مع مراجعة دقيقة لمذكرات شاكلتون ورسائله الشخصية ووثائق الطاقم، ليقدم قراءة مغايرة للرواية التقليدية التي طالما نسبت غرق السفينة إلى ضعف الدفّة فقط، وفقا لـ scitechdaily.

وقال البروفيسور جوكا توهكوري، أستاذ الميكانيكا الصلبة وأحد المشاركين في الدراسة، إن التحليل الهيكلي يُظهر بوضوح أن "إندورانس" لم تُصمم لمواجهة ضغوط الجليد المتحرك والأحمال الانضغاطية، وهي ظروف كانت معروفة جيدا لدى مهندسي السفن قبل انطلاق الرحلة.

وأوضح توهكوري، الذي شارك أيضا في مهمة Endurance22 التي نجحت في تحديد موقع حطام السفينة عام 2022، أن "إندورانس" عانت من عدة نقاط ضعف مقارنة بسفن قطبية أخرى في تلك الحقبة، من بينها ضعف عوارض السطح والإطارات، وطول قسم المحركات بشكل أضعف بنية الهيكل، إضافة إلى غياب العوارض القطرية التي تُستخدم عادة لتعزيز متانة السفن في البيئات الجليدية.

وأضاف أن هذه النتائج لا تقتصر على دحض الصورة الرومانسية التي أحاطت بالسفينة، بل تُفنّد أيضا الفرضية المبسطة التي اعتبرت أن الدفّة "نقطة الضعف القاتلة" الوحيدة.

وكشفت الدراسة كذلك أن شاكلتون ربما كان على دراية بهذه المشكلات قبل انطلاق الرحلة، إذ أظهرت رسائله الخاصة تذمره من ضعف السفينة، بل وتفضيله لسفينته السابقة.

كما سبق له أن أوصى بتعزيز سفينة قطبية أخرى بعوارض قطرية، وهو ما ساهم في صمودها لاحقا أمام ظروف جليدية مشابهة.

ورغم هذه المعطيات، تجنب الباحثون تحميل شاكلتون مسؤولية مباشرة عن مصير السفينة، مشيرين إلى أن أسباب اختياره لـ"إندورانس" لا تزال غير واضحة، وقد تكون مرتبطة بعوامل مالية أو ضغوط زمنية.

وأكدت الدراسة أن هدفها لا يتمثل في التقليل من إنجازات شاكلتون وطاقمه، الذين يُعدون من أبرز رموز "العصر البطولي" للاستكشاف القطبي، بل في تقديم فهم أكثر دقة وواقعية للظروف التي أحاطت بالرحلة.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام إعادة تقييم تاريخي وهندسي لإحدى أشهر الكوارث البحرية في بيئة القطب الجنوبي، مع تسليط الضوء على دور القرارات البشرية إلى جانب العوامل الطبيعية في تحديد مصير البعثات الاستكشافية.

يذكر أن سفينة "إندورانس" هي سفينة استكشافية بريطانية ارتبطت بإحدى أشهر رحلات القطب الجنوبي في مطلع القرن العشرين، بقيادة المستكشف السير إرنست شاكلتون.

انطلقت السفينة عام 1914 ضمن بعثة تهدف إلى عبور القارة القطبية الجنوبية، لكنها واجهت مصيرا مأساويا عندما حاصرها الجليد في بحر ويديل عام 1915، قبل أن تتحطم وتغرق تحت ضغط الكتل الجليدية.

ورغم غرق السفينة، تحولت القصة إلى واحدة من أعظم قصص البقاء في التاريخ، إذ تمكن القائد وطاقمه من النجاة بعد رحلة شاقة في ظروف قاسية، ما جعل "إندورانس" رمزا عالميا للصمود والتحدي.