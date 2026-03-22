وزارة الدفاع القطرية تعلن سقوط مروحية عسكرية في المياه الإقليمية إثر عطل فني

وزارة الدفاع القطرية تعلن سقوط مروحية عسكرية في المياه الإقليمية إثر عطل فني
أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة أنه جاري البحث عن طاقمها والركاب حسبما نقلته وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الدفاع.
وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الداخلية القطرية أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة حيث يشارك في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ كل من فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي.
