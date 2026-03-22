وزارة الدفاع القطرية تعلن سقوط مروحية عسكرية في المياه الإقليمية إثر عطل فني

2026-03-22 12:02:18
أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة أنه جاري البحث عن طاقمها والركاب حسبما نقلته وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الدفاع.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الداخلية القطرية أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة حيث يشارك في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ كل من فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي.

