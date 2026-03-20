  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هبوط اضطراري لطائرة إف-35 شبح أميركية يشتبه بتعرضها لنيران إيرانية

2026-03-20 03:03:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية الخميس، أن مقاتلة إف-35 شبح أميركية يشتبه بتعرضها لنيران إيرانية، هبطت اضطراريا في قاعدة للولايات المتحدة بالشرق الأوسط.
وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية، في بيان "هبطت الطائرة بسلام، وحالة الطيار مستقرة"، دون تأكيد التقارير التي أوردتها وسائل إعلامية مثل "إيه بي سي" و"سي إن إن".
وأضاف هوكينز أن "هذا الحادث قيد التحقيق".
وخسرت الولايات المتحدة طائرات عدة في هذه الحرب، من بينها 3 طائرات إف-15 أسقطتها القوات الكويتية عن طريق الخطأ، وطائرة تزويد بالوقود من طراز كيه سي-135 تحطمت في العراق ولم يعرف أن كانت قد أصيبت بنيران إيرانية.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جويا ضد إيران عقب حشد كبير للقوات العسكرية الأميركية في المنطقة شمل طائرات إف-35 الشبح.
وقتل 13 جنديا أميركيا منذ بدء الحرب في 28 شباط، 6 في حادث تحطم طائرة التزويد بالوقود و7 في هجمات إيرانية في بداية الحرب.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث