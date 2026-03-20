شبكة PNN تتقدم بالتهاني لشعبنا الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد

2026-03-20 03:03:34
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تتقدم شبكة فلسطين الاخبارية PNN من ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد اعاده الله علينا جميعا وقد تحققت امانينا بالحرية والاستقلال والانعتاق من هذا الاحتلال البشع كما تتقدم PNN لاهلنا في قطاع غزة الحبيبة باحر التهاني وامنيات الخير لهم في ظل نا يواجهونه من حرب ابادة وجرائم يندى لها الجبين وتحييهم على صمودهم رغم كل ما مروا به.

بهذه المناسبة العطرة تؤكد شبكة فلسطين الاخبارية PNN على انها ستواصل العمل الاعلامي والصحفي المهني والحر لخدمة قضايانا الوطنية والعربية حتى تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف كما تؤكد الشبكة ادارة وموظفين انها ستبقى الوفية لتضحيات ودماء شعبنا ونضالاته.

كما تتقدم ادارة شبكة فلسطين الاخبارية باحر التهاني والتبريكات لكافة طواقم وموظفي ومراسلي شبكة PNN الذين عملوا ويعملون بكل جهد لانجاز اعمال اعلامية تليق بالشعب الفلسطيني وقضيته.

وتوجه الشبكة في هذه المناسبة شكر خاص لكل الداعمين المحليين والدوليين الذي قدموا ويقدموا دعمهم للشبكة وعملها الاعلامي المهني المستقل ايمانا منهم باهمية هذه الاعمال التي تخدم المجتمع الفلسطين.

كل عام وشعبنا الفلسطيني بالف خير

