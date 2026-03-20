فيفا يرفض نقل مباريات إيران من اميركا في مونديال 2026

خبرني - رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طلب إيران نقل مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، رغم التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب الجارية.

وقال رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، إن جدول البطولة سيبقى كما هو، مؤكدا الالتزام بإقامتها في موعدها المحدد، مشددا على أن كرة القدم يمكن أن تلعب دورا في تعزيز السلام، دون التطرق مباشرة إلى إيران.

وكانت طهران قد طلبت نقل مبارياتها بسبب صعوبة حضور منتخبها إلى الولايات المتحدة في ظل الضربات العسكرية المتواصلة منذ أواخر فبراير الماضي. ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وفي سياق متصل، قرر الفيفا عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الشكاوى المقدمة من الاتحاد الفلسطيني ضد نظيره الإسرائيلي، معتبراً أن الوضع القانوني للضفة الغربية لا يزال "معقدا وغير محسوم" وفق القانون الدولي.

وأكد إنفانتينو أن الفيفا لا يمكنه حل النزاعات الجيوسياسية، في إشارة إلى تعقيدات الملف.