المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة

عمان 20‎ آذار (بترا)- حذرت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن من بدء فيضان سد التنور في محافظة الطفيلة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 14 مليون متر مكعب بنسبة 100 بالمئة، باتجاه مناطق الأغوار، وكذلك قرب امتلاء وفيضان بعض السدود والحفائر الصحراوية الجنوبية.

‎ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر وكذلك التنسيق مع البلديات والجهات المعنية وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، داعية الجميع إلى ضرورة متابعة مواقع الوزارة/ سلطة وادي الأردن أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة.

20/03/2026 09:27:46