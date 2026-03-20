المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة
عمان 20 آذار (بترا)- حذرت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن من بدء فيضان سد التنور في محافظة الطفيلة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 14 مليون متر مكعب بنسبة 100 بالمئة، باتجاه مناطق الأغوار، وكذلك قرب امتلاء وفيضان بعض السدود والحفائر الصحراوية الجنوبية.
ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر وكذلك التنسيق مع البلديات والجهات المعنية وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، داعية الجميع إلى ضرورة متابعة مواقع الوزارة/ سلطة وادي الأردن أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة.
--(بترا)
ي ع/أس
20/03/2026 09:27:46
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment