الإطفاء نتعامل حاليا مع حريق في إحدى وحدات مصفاة الأحمدي

2026-03-20 03:01:56
قالت قوة الإطفاء العام إن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع حريق في إحدى وحدات مصفاة الأحمدي، اثر تعرضها لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

MENAFN20032026000130011022ID1110886535

