الإطفاء نتعامل حاليا مع حريق في إحدى وحدات مصفاة الأحمدي

قالت قوة الإطفاء العام إن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع حريق في إحدى وحدات مصفاة الأحمدي، اثر تعرضها لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

