الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً تابعة للحكومة السورية

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً تابعة للحكومة السورية
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية خلال الليل ردا على هجمات استهدفت مدنيين من الدروز في السويداء.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مركز قيادة وأسلحة في مجمعات عسكرية جنوب سوريا، مضيفا أنه لن يتسامح مع أي أذى يلحق بالدروز وأنه سيواصل عملياته للدفاع عنهم ومراقبة التطورات في المنطقة.
