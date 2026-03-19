ارتفاع أسعار الذهب عالميا بدعم من تراجع الدولار

2026-03-19 02:04:33
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4856.82 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من شباط، وهبطت الأسعار 3.7 بالمئة أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.8 بالمئة إلى 4858.60 دولار.
ونزل الدولار مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 9 بالمئة منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، وذلك بضغط من قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الرابحين في السباق على الملاذات الآمنة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 76.52 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2035.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1492.25 دولار.

