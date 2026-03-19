ارتفاع أسعار الذهب عالميا بدعم من تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بدعم من تراجع الدولار
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 19 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4856.82 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من شباط، وهبطت الأسعار 3.7 بالمئة أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.8 بالمئة إلى 4858.60 دولار.
ونزل الدولار مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 9 بالمئة منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، وذلك بضغط من قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الرابحين في السباق على الملاذات الآمنة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 76.52 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2035.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1492.25 دولار.
