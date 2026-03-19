فريق الحسين يواصل صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة 21

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- واصل فريق الحسين، صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.واختتمت الجولة منتصف ليلة أمس الأربعاء، وسط انتصارات كبيرة لفرق المقدمة الحسين والفيصلي والوحدات.وشهدت الجولة 21 فوز الأهلي على شباب الأردن 1-0، حيث سجل حمزة النعيم د.10، هدف المباراة الوحيد.وحقق الرمثا فوزا على السلط 3-2، حيث سجل للرمثا عزالدين أبو عاقولة د.55 ود.90+5، وإيفان إيفانوفسكي د.68، فيما سجل للسلط كالو أونيماتشي د.26، وحمزة زياد د.37.وفاز الفيصلي على البقعة 2-1، و سجل أحمد عرسان هدفي الفيصلي د.30 ود.74، فيما أحرز خالد صياحين د.49 هدف البقعة.وتغلب الوحدات على السرحان 6-0، حيث سجل أنس العوضات د.31 ود.51، وجدي نزيه د.45+1، محمد راتب الداود د.48، محمد الموالي د.54، وأحمد صبرة د.86.وفي ختام الجولة، فاز الحسين على الجزيرة 6-0 حملت إمضاء يوسف أبو جلبوش د.10، يوسف قشي د.14، رزق بني هاني د.23 ود.58، يوسف أبو الجزر د.26، ومحمود مرضي د.78.وبنهاية الأسبوع الـ21، يواصل الحسين صدارة ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الفيصلي بذات الرصيد، ثم الوحدات 40 نقطة، الرمثا 38، الجزيرة والسلط 26، البقعة 24، شباب الأردن 21، الأهلي 16، والسرحان أخيراً بـ6 نقاط.