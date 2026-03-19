403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فريق الحسين يواصل صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة 21
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 19 آذار (بترا)- واصل فريق الحسين، صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.
واختتمت الجولة منتصف ليلة أمس الأربعاء، وسط انتصارات كبيرة لفرق المقدمة الحسين والفيصلي والوحدات.
وشهدت الجولة 21 فوز الأهلي على شباب الأردن 1-0، حيث سجل حمزة النعيم د.10، هدف المباراة الوحيد.
وحقق الرمثا فوزا على السلط 3-2، حيث سجل للرمثا عزالدين أبو عاقولة د.55 ود.90+5، وإيفان إيفانوفسكي د.68، فيما سجل للسلط كالو أونيماتشي د.26، وحمزة زياد د.37.
وفاز الفيصلي على البقعة 2-1، و سجل أحمد عرسان هدفي الفيصلي د.30 ود.74، فيما أحرز خالد صياحين د.49 هدف البقعة.
وتغلب الوحدات على السرحان 6-0، حيث سجل أنس العوضات د.31 ود.51، وجدي نزيه د.45+1، محمد راتب الداود د.48، محمد الموالي د.54، وأحمد صبرة د.86.
وفي ختام الجولة، فاز الحسين على الجزيرة 6-0 حملت إمضاء يوسف أبو جلبوش د.10، يوسف قشي د.14، رزق بني هاني د.23 ود.58، يوسف أبو الجزر د.26، ومحمود مرضي د.78.
وبنهاية الأسبوع الـ21، يواصل الحسين صدارة ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الفيصلي بذات الرصيد، ثم الوحدات 40 نقطة، الرمثا 38، الجزيرة والسلط 26، البقعة 24، شباب الأردن 21، الأهلي 16، والسرحان أخيراً بـ6 نقاط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment