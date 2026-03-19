ترامب يهدد بتفجير حقل غاز بارس الإيراني إذا واصلت طهران قصف غاز قطر

خبرني - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفجير حقل غاز بارس الإيراني بالكامل بقوة غير مسبوقة إذا واصلت طهران قصف حقول الغاز في قطر، وزعم أن الهجوم على حقل بارس تم دون معرفة الولايات المتحدة، وقامت بها إسرائيل بدافع الغضب، منتقداً الهجمات الإيرانية على دولة قطر ومنشآت الغاز الطبيعي المسال بها، وتعهد ترامب بأن إسرائيل لن تشن أي هجمات جديدة على حقل غاز بارس الإيراني ما لم تقدم طهران على مهاجمة قطر مرة أخرى.

وبعد دقائق من بيان ترامب الذي نشره على منصة "تروث سوشيال"، غرّد مراسل صحيفة أكسيوس، على منصة "إكس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الرئيس الأميركي كان يعرف بالضربة الأميركية على حقل الغاز الإيراني، وأن واشنطن كانت على علم بالضربة الإسرائيلية مسبقاً ووافقت عليها في محاولة لممارسة الضغط على إيران، وأنه "بعد رد إيران باستهداف حقول الغاز في قطر غير ترامب موقفه".

وتعهد ترامب في بيانه بأن الولايات المتحدة ستفجر حقل بارس بالكامل مستخدمة قوة هائلة وعنيفة لم يسبق لإيران أن شهدتها من قبل على الإطلاق، إذا استهدفت طهران منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر مرة أخرى. وشدد ترامب على أنه سينفذ تعهده في حال حدوث أي هجوم، سواء بمساعدة وموافقة إسرائيل أو من دونها، وقال: "لا أرغب في إصدار أوامر بتنفيذ هذا المستوى من العنف والدمار نظراً لنتائجه طويلة الأمد على مستقبل إيران، لكن إذا تعرضت منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم مرة أخرى فلن أتردد في القيام بذلك".

ووصف ترامب الهجوم الإيراني على جزء من منشأة الغاز المسال في قطر بـ"غير المبرر وغير العادل"، وقال: "لم تكن الولايات المتحدة تعرف شيئاً عن هذا الهجوم تحديداً (هجوم إسرائيل على حقل بارس الإيراني)، ولم تكن دولة قطر متورطة بأي شكل من الأشكال، ولم يكن لديها أي فكرة عن حدوثه، وللأسف لم تكن إيران على علم بذلك أو بأي من الحقائق الأخرى المرتبطة بهذا الهجوم، وهاجمت بشكل غير عادل وغير مبرر جزءاً من منشأة الغاز الطبيعي في قطر".