ترامب يهدد بتفجير حقل غاز بارس الإيراني إذا واصلت طهران قصف غاز قطر

ترامب يهدد بتفجير حقل غاز بارس الإيراني إذا واصلت طهران قصف غاز قطر
خبرني - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفجير حقل غاز بارس الإيراني بالكامل بقوة غير مسبوقة إذا واصلت طهران قصف حقول الغاز في قطر، وزعم أن الهجوم على حقل بارس تم دون معرفة الولايات المتحدة، وقامت بها إسرائيل بدافع الغضب، منتقداً الهجمات الإيرانية على دولة قطر ومنشآت الغاز الطبيعي المسال بها، وتعهد ترامب بأن إسرائيل لن تشن أي هجمات جديدة على حقل غاز بارس الإيراني ما لم تقدم طهران على مهاجمة قطر مرة أخرى.
وبعد دقائق من بيان ترامب الذي نشره على منصة "تروث سوشيال"، غرّد مراسل صحيفة أكسيوس، على منصة "إكس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الرئيس الأميركي كان يعرف بالضربة الأميركية على حقل الغاز الإيراني، وأن واشنطن كانت على علم بالضربة الإسرائيلية مسبقاً ووافقت عليها في محاولة لممارسة الضغط على إيران، وأنه "بعد رد إيران باستهداف حقول الغاز في قطر غير ترامب موقفه".
وتعهد ترامب في بيانه بأن الولايات المتحدة ستفجر حقل بارس بالكامل مستخدمة قوة هائلة وعنيفة لم يسبق لإيران أن شهدتها من قبل على الإطلاق، إذا استهدفت طهران منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر مرة أخرى. وشدد ترامب على أنه سينفذ تعهده في حال حدوث أي هجوم، سواء بمساعدة وموافقة إسرائيل أو من دونها، وقال: "لا أرغب في إصدار أوامر بتنفيذ هذا المستوى من العنف والدمار نظراً لنتائجه طويلة الأمد على مستقبل إيران، لكن إذا تعرضت منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم مرة أخرى فلن أتردد في القيام بذلك".
ووصف ترامب الهجوم الإيراني على جزء من منشأة الغاز المسال في قطر بـ"غير المبرر وغير العادل"، وقال: "لم تكن الولايات المتحدة تعرف شيئاً عن هذا الهجوم تحديداً (هجوم إسرائيل على حقل بارس الإيراني)، ولم تكن دولة قطر متورطة بأي شكل من الأشكال، ولم يكن لديها أي فكرة عن حدوثه، وللأسف لم تكن إيران على علم بذلك أو بأي من الحقائق الأخرى المرتبطة بهذا الهجوم، وهاجمت بشكل غير عادل وغير مبرر جزءاً من منشأة الغاز الطبيعي في قطر".
