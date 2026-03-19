  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع أسعار الذهب عالميا

2026-03-19 02:02:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4856.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السادس من شباط. وهبطت الأسعار 3.7% أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.8% إلى 4858.60 دولارا.
ونزل الدولار مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 110 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي بها، مما فاقم من مخاوف التضخم.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 9% منذ انطلاق الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط، وذلك بضغط من قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الرابحين في السباق على الملاذات الآمنة.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث