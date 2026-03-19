هيئة بحرية: سفينة أصيبت بمقذوف قرب رأس لفان بقطر

2026-03-19 01:04:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، بأن سفينة أصيبت بمقذوف لم تتحدد طبيعته على بعد أربعة أميال بحرية إلى الشرق من رأس لفان بقطر.
وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير.
وذكرت قطر أمس الأربعاء أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على رأس لفان، حيث مرافق معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد، تسببت في "أضرار جسيمة".
ودخلت حرب إيران يومها الـ20 ، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

