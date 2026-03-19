عاجل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

2026-03-19 01:04:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار بين الحين والآخر، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً.


ويتوقع في ساعات المساء أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل، خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها في بعض المناطق، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

