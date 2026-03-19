عاجل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

عاجل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات
ويتوقع في ساعات المساء أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل، خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها في بعض المناطق، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
