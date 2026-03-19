إيران تستهدف منشأة غاز في قطر وترامب يتوعّد بتدمير حقل بارس الجنوبي الإيراني

2026-03-19 01:04:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت إيران مجددا منشأة غاز رئيسية في قطر بهجوم صاروخي أدى إلى اندلاع النيران فيها، بعد ساعات من إعلان الدوحة تعرّضها لضربة ألحقت بها أضرارًا جسيمة، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي عبر تطبيق "تليغرام"، إن "مصفاة رأس لفان في قطر أصيبت بصاروخ مجددا وهي تحترق".
وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن استهداف صاروخي لـ"مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى وقوع أضرار".
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بتدمير حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز إذا هاجمت إيران المنشآت القطرية للغاز المسال مجددا.
وأكد ترامب عبر منصته تروث سوشال أن إسرائيل قصفت حقل بارس الجنوبي، لكنه قال إن الولايات المتحدة "لم تعرف شيئا" عن هذا الهجوم الذي دفع بإيران إلى شن هجمات على منشآت مدينة رأس لفان الصناعية للغاز في قطر.
وكتب الرئيس الأميركي: "لن تقوم إسرائيل بشن أي هجمات أخرى على حقل بارس الجنوبي الهام والقيم للغاية، إلا إذا قررت إيران برعونة مهاجمة دولة بريئة، في هذه الحالة هي قطر (...) وفي حال حصل ذلك، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة إسرائيل أو بدونها، بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بأكمله بقوة هائلة لم تشهدها إيران من قبل".

