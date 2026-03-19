ترامب: واشنطن لم تكن على علم بالهجوم الإسرائيلي على منشأة إيرانية للطاقة

2026-03-19 01:04:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشأة للطاقة داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لا تريد السماح باستمرار هذا المستوى من العنف والتدمير في المنطقة.
وحذر ترامب، في تصريحات له فجر الخميس، من أن أي استهداف جديد لمرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر سيقابل برد حاسم، مشددا على أنه "لن يتردد" في التحرك إذا تكرر ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد تقدم على "تفجير حقل غاز بارس الجنوبي بالكامل" في حال قررت إيران مهاجمة قطر.
وأكد ترامب أن قطر لم تكن "بأي شكل من الأشكال" متورطة في الهجوم، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تشن أي هجمات إضافية تتعلق بحقل بارس الجنوبي، الذي وصفه بأنه شديد الأهمية.
وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت الخميس، أن هجوما صاروخيا إيرانيا ألحق أضرارا بمنشأة رئيسية للغاز في قطر على ساحلها الشمالي.

MENAFN19032026000208011052ID1110881391

