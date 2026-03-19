ترامب: واشنطن لم تكن على علم بالهجوم الإسرائيلي على منشأة إيرانية للطاقة

ترامب: واشنطن لم تكن على علم بالهجوم الإسرائيلي على منشأة إيرانية للطاقة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشأة للطاقة داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لا تريد السماح باستمرار هذا المستوى من العنف والتدمير في المنطقة.
وحذر ترامب، في تصريحات له فجر الخميس، من أن أي استهداف جديد لمرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر سيقابل برد حاسم، مشددا على أنه "لن يتردد" في التحرك إذا تكرر ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد تقدم على "تفجير حقل غاز بارس الجنوبي بالكامل" في حال قررت إيران مهاجمة قطر.
وأكد ترامب أن قطر لم تكن "بأي شكل من الأشكال" متورطة في الهجوم، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تشن أي هجمات إضافية تتعلق بحقل بارس الجنوبي، الذي وصفه بأنه شديد الأهمية.
وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت الخميس، أن هجوما صاروخيا إيرانيا ألحق أضرارا بمنشأة رئيسية للغاز في قطر على ساحلها الشمالي.
