ارتفاع خام برنت بأكثر من 5% وسط مخاوف جديدة بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 5%، الخميس، وسط مخاوف جديدة تتعلق بإمدادات النفط من الشرق الأوسط، بعد أن هددت إيران بضرب منشآت نفطية وغازية خليجية ردا على الهجوم الذي استهدف أحد حقولها الرئيسية للغاز.



وقفز سعر برنت بنسبة 5,1% إلى 112,84 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2,5% إلى 98,69 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية.



وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب أسواق النفط العالمية ودفعت أسعار النفط الخام والوقود إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة مع إغلاق طريق تجاري رئيسي وتوقف بعض إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط.



ويخلق الارتفاع في سعر خام برنت مقارنة بعقود النفط الخام الأميركية الآجلة فرصة للمراجحة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحقيق ربح عن طريق نقل النفط إلى الأسواق الأعلى سعرا.

