ارتفاع خام برنت بأكثر من 5% وسط مخاوف جديدة بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط

ارتفاع خام برنت بأكثر من 5% وسط مخاوف جديدة بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط
وقفز سعر برنت بنسبة 5,1% إلى 112,84 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2,5% إلى 98,69 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية.
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب أسواق النفط العالمية ودفعت أسعار النفط الخام والوقود إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة مع إغلاق طريق تجاري رئيسي وتوقف بعض إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط.
ويخلق الارتفاع في سعر خام برنت مقارنة بعقود النفط الخام الأميركية الآجلة فرصة للمراجحة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحقيق ربح عن طريق نقل النفط إلى الأسواق الأعلى سعرا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment