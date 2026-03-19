أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تشكل السيول والرياح القوية

أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تشكل السيول والرياح القوية
عمان 19 آذار (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار بين الحين والآخر، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً.
ويتوقع في ساعات المساء أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل، خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها في بعض المناطق، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقاً في ساعات ما بعد الظهر إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية ويصحبها الرعد وهطول البرد، ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات المساء والليل غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.
ويستمر السبت، تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7، وفي مرتفعات الشراة 13 - 6، وفي مناطق البادية 19 - 7، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ب ط
19/03/2026 07:29:03
