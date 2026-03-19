أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تشكل السيول والرياح القوية

عمان 19 آذار (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار بين الحين والآخر، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً.

ويتوقع في ساعات المساء أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل، خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها في بعض المناطق، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقاً في ساعات ما بعد الظهر إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية ويصحبها الرعد وهطول البرد، ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات المساء والليل غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

ويستمر السبت، تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7، وفي مرتفعات الشراة 13 - 6، وفي مناطق البادية 19 - 7، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.

19/03/2026 07:29:03



آخر الأخبار أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تشكل السيول والرياح وكالة الأنباء الأردنية التنفيذ القضائي يدعو مالكي المركبات المطلوبة إلى تصويب أ العراق: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة ام قصر الجامعة العربية تؤكد موقفها الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

