الحرس الوطني بالكويت يعلن إسقاط 5 مسيرات

2026-03-19 01:00:50
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن العميد جدعان فاضل، المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بالكويت، إسقاط 5 مسيرات فجر اليوم في مواقع المسؤولية التي تتولى "قوة الواجب" تأمينها.

وقال في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة داعيا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني بالكويت وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد.

MENAFN19032026000110011019ID1110881331

