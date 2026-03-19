الين تحت ضغط وسط ترقب لقرار بنك اليابان بعد الإبقاء على الفائدة في أمريكا

حوم الين حول أدنى مستوى له في عامين مع بدء التداول ​في الأسواق الآسيوية اليوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في الوقت ‌الذي تراقب ​فيه الأسواق كيف سيوازن بنك اليابان المركزي بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو في ظل حرب إيران.

وارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 159.78 متراجعا قليلا عن أدنى مستوياته في عامين. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن السلطات جاهزة لمواجهة تقلبات سوق العملات وإن التحركات في الآونة الأخيرة كانت مدفوعة جزئيا بالمضاربين.

يأتي قرار بنك اليابان ⁠المقرر في وقت لاحق من اليوم في منتصف أسبوع حاسم من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، إذ يبحث المتعاملون عن مؤشرات حول كيفية تعامل صانعي السياسات مع صدمة أسعار الطاقة.

وأبقت لجنة الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء ‌وتوقعت ارتفاع التضخم واستقرار معدلات البطالة وتخفيضا واحدا في تكاليف الاقتراض هذا العام، وهو مسار قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه يتأثر بدرجة عالية بشكل ‌غير عادي من عدم اليقين في الوقت الذي يقيم فيه صانعو ‌السياسات تأثير الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة ‌الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ‌بنسبة 0.1 بالمئة إلى 100.11 ليظل قريبا من أعلى مستوياته خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتحول اهتمام السوق في آسيا إلى ​بنك اليابان المركزي، الذي ‌من المتوقع أن يبقي أسعار ​الفائدة ثابتة عندما يجتمع في وقت ⁠لاحق من اليوم الخميس. ومن المتوقع أن ينتظر البنك للحصول على المزيد من الوضوح حول كيفية تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اتجاهات النمو والتضخم في الاقتصاد المعتمد على ​الواردات.

وارتفع اليورو ⁠0.1 بالمئة إلى 1.1469 ⁠دولار في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3273 دولار. ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعان ⁠للإعلان عن قرارات السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7040 دولار بعد أن أظهرت بيانات شهر فبراير ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو أعلى قليلا من تقديرات السوق. وحذر بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الخميس من أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطرا جوهريا على الاقتصاد ‌المحلي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5816 دولار بعد أن أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق ​ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، لكنها كانت أضعف من توقعات المحللين وتوقعات البنك المركزي.

وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى 6.8965 يوان في التداولات خارج البر الرئيسي.

واستقرت عملة بتكوين عند 71242.37 دولار، بينما ​ارتفع سعر عملة إيثر 0.6 بالمئة ‌إلى 2200.44 دولار.