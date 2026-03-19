العراق: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة ام قصر الجوية

العراق: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة ام قصر الجوية

2026-03-19 12:04:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 19 آذار (بترا)- اعلنت السلطات الأمنية العراقية، فجر الخميس تعرض منشأة للمياه الثقيلة داخل قاعدة ام قصر الجوية في محافظة البصرة جنوبي البلاد لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في الموقع.
وقال ضباط في قيادة شرطة البصرة لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطائرة المسيّرة استهدفت منشأة للمياه الثقيلة، داخل القاعدة، ما أدى إلى تضرر بعض المعدات والبنى التحتية فيها، مشيرًا إلى أن القوات العراقية تمكنت من إخماد الحريق الذي سببه الهجوم، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الانتشار الأمني في محيط القاعدة الجوية.
--(بترا)
ا ف/م ق
19/03/2026 05:01:07

