العراق: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة ام قصر الجوية

بغداد 19 آذار (بترا)- اعلنت السلطات الأمنية العراقية، فجر الخميس تعرض منشأة للمياه الثقيلة داخل قاعدة ام قصر الجوية في محافظة البصرة جنوبي البلاد لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في الموقع.

وقال ضباط في قيادة شرطة البصرة لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطائرة المسيّرة استهدفت منشأة للمياه الثقيلة، داخل القاعدة، ما أدى إلى تضرر بعض المعدات والبنى التحتية فيها، مشيرًا إلى أن القوات العراقية تمكنت من إخماد الحريق الذي سببه الهجوم، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الانتشار الأمني في محيط القاعدة الجوية.

19/03/2026 05:01:07



آخر الأخبار وكالة الأنباء الأردنية التنفيذ القضائي يدعو مالكي المركبات المطلوبة إلى تصويب أ العراق: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة ام قصر الجامعة العربية تؤكد موقفها الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وس الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيريه السعودي والتركي فيعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

