العراق: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة ام قصر الجوية

العراق: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة ام قصر الجوية
بغداد 19 آذار (بترا)- اعلنت السلطات الأمنية العراقية، فجر الخميس تعرض منشأة للمياه الثقيلة داخل قاعدة ام قصر الجوية في محافظة البصرة جنوبي البلاد لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في الموقع.
وقال ضباط في قيادة شرطة البصرة لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطائرة المسيّرة استهدفت منشأة للمياه الثقيلة، داخل القاعدة، ما أدى إلى تضرر بعض المعدات والبنى التحتية فيها، مشيرًا إلى أن القوات العراقية تمكنت من إخماد الحريق الذي سببه الهجوم، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الانتشار الأمني في محيط القاعدة الجوية.
--(بترا)
ا ف/م ق
19/03/2026 05:01:07
