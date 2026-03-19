التنفيذ القضائي يدعو مالكي المركبات المطلوبة إلى تصويب أوضاعهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 19 آذار (بترا)- دعت إدارة التنفيذ القضائي مالكي المركبات الصادرة بحقهم أوامر ضبط قضائية إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم، وذلك عقب إرسال رسائل نصية (SMS) لهم لإبلاغهم بالإجراءات المتخذة بحق مركباتهم.

وأكدت الإدارة، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على راحة المواطنين وتجنباً لإدراج مركباتهم ضمن منظومة الاستيقاف الأمني خلال عطلة عيد الفطر.

وأهابت الإدارة بمستلمي الرسائل ضرورة تفقد هواتفهم والتواصل عبر الرقم الموحد (117111) لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل بدء عطلة العيد.

--(بترا)

ل م/م ق

19/03/2026 05:10:22



دليل ال مركز تدريب روابط م

حدث في مثل ه المقالات المخ صورة و

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة