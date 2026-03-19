التنفيذ القضائي يدعو مالكي المركبات المطلوبة إلى تصويب أوضاعهم

التنفيذ القضائي يدعو مالكي المركبات المطلوبة إلى تصويب أوضاعهم
عمّان 19 آذار (بترا)- دعت إدارة التنفيذ القضائي مالكي المركبات الصادرة بحقهم أوامر ضبط قضائية إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم، وذلك عقب إرسال رسائل نصية (SMS) لهم لإبلاغهم بالإجراءات المتخذة بحق مركباتهم.
وأكدت الإدارة، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على راحة المواطنين وتجنباً لإدراج مركباتهم ضمن منظومة الاستيقاف الأمني خلال عطلة عيد الفطر.
وأهابت الإدارة بمستلمي الرسائل ضرورة تفقد هواتفهم والتواصل عبر الرقم الموحد (117111) لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل بدء عطلة العيد.
19/03/2026 05:10:22
