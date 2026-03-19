قطر للطاقة تعلن تعرض مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية

2026-03-19 12:02:37
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قطر للطاقة عن تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال "LNG" بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس تسببت بحرائق، وسببت المزيد من الأضرار الجسيمة، وذلك بالإضافة إلى الهجوم السابق على مدينة راس لفان الصناعية يوم أمس الأربعاء الذي أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة.

وأوضحت قطر للطاقة في بيان، أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار، ولم تقع أية إصابات نتيجة الهجمات.

