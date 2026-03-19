قطر للطاقة تعلن تعرض مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية

قطر للطاقة تعلن تعرض مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية
أعلنت قطر للطاقة عن تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال "LNG" بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس تسببت بحرائق، وسببت المزيد من الأضرار الجسيمة، وذلك بالإضافة إلى الهجوم السابق على مدينة راس لفان الصناعية يوم أمس الأربعاء الذي أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة.
وأوضحت قطر للطاقة في بيان، أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار، ولم تقع أية إصابات نتيجة الهجمات.
