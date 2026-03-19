الداخلية القطرية: الدفاع المدني سيطر بالكامل على حريقين من ضمن 3 مواقع في رأس لفان الصناعية

2026-03-19 12:02:37
(MENAFN- Al-Bayan)

‏ أكدت وزارة الداخلية القطرية، أن الدفاع المدني سيطر بالكامل على حريقين من ضمن ثلاثة مواقع في منطقة رأس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.

وكانت "الداخلية القطرية" قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاع المدني يتعامل مع حريق في منطقة رأس لفان الصناعية، جراء استهداف إيراني، دون إصابات.

