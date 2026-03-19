الداخلية القطرية: الدفاع المدني سيطر بالكامل على حريقين من ضمن 3 مواقع في رأس لفان الصناعية

الداخلية القطرية: الدفاع المدني سيطر بالكامل على حريقين من ضمن 3 مواقع في رأس لفان الصناعية
أكدت وزارة الداخلية القطرية، أن الدفاع المدني سيطر بالكامل على حريقين من ضمن ثلاثة مواقع في منطقة رأس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.
وكانت "الداخلية القطرية" قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاع المدني يتعامل مع حريق في منطقة رأس لفان الصناعية، جراء استهداف إيراني، دون إصابات.
