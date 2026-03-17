غارات إسرائيلية تستهدف ثلاث مناطق في ضواحي بيروت

غارات إسرائيلية تستهدف ثلاث مناطق في ضواحي بيروت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت غارات جوية إسرائيلية ثلاثة أحياء في ضواحي بيروت فجر الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، فيما أعلن لبنان أن عدد النازحين المسجلين رسميا تخطى المليون خلال أسبوعين من القتال.
وقد بدأت هذه المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس، إثر بدء إسرائيل شن غارات واسعة النطاق ردا على الحزب الذي جر لبنان إلى الحرب "ثأرا" لدماء المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.
وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف مناطق لبنانية عدة خصوصا في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، مع صدور أوامر للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر إلى عمق جنوب لبنان لتوسيع نطاق سيطرته على الحدود.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا منطقتي الكفاءات وحارة حريك"، مضيفة أنه "في غارة أخرى، استهدف الطيران شقة سكنية في الطبقات العلوية من مبنى يقع (...) في منطقة دوحة عرمون".
كما لفتت الوكالة إلى أن "سلسلة من الغارات والقصف المدفعي استهدفت بلدات جنوبية عند الفجر".
وأشارت الوكالة نقلا عن وزارة الصحة إلى إصابة امرأة من الجنسية الإثيوبية في الغارات.
