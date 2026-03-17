مقتل شخص إثر سقوط شظايا في أبوظبي عقب اعتراض صاروخ باليستي

2026-03-17 03:05:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، الثلاثاء، أن الجهات المختصة تعاملت في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، مما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية.
وأهابت الجهات المختصة بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

