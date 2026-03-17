رئيس المنظمة البحرية: لا ضمانات لعبور آمن في مضيق هرمز

2026-03-17 03:05:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، الثلاثاء، إن توفير مرافقة من السفن الحربية لن يضمن سلامة السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.
وأشار دومينجيز إلى أن المساعدة العسكرية ليست حلًا طويل الأمد أو مستدامًا لفتح المضيق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب حلفاءه بالمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره قرابة 20% من إمدادات الطاقة العالمية، لكن حتى لو تمكن من تشكيل تحالف واسع، قد يبقى إنهاء الحصار الإيراني مهمة شديدة التعقيد.
ويُعتبر مضيق هرمز الفاصل بين إيران وعُمان المخرج البحري الوحيد للدول المنتجة للنفط والغاز مثل الكويت وإيران والعراق وقطر والإمارات.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مُسيّرة.

