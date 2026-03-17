السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شهر شوال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 رمضان لهذا العام 1447هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 مارس.

وجاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

"الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (204 / هـ) وتاريخ 29 شعبان 1447هجري أن يوم الأربعاء 1 رمضان 1447هجري-حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 فبراير 2026، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هجري؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 رمضان 1447 هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 مارس 2026م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.