البرلمان الإيراني: الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج

2026-03-17 03:05:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج.
وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن، وأشار إلى أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها.
وأضاف "سيتغير وجه الشرق الأوسط ونظامه، ولكن ليس وفقا للخطط الأميركية. وسنرسخ النظام والأمن الإقليميين فيما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والأمني".
وأضاف أنه يتعين على القوات الأميركية مغادرة المنطقة.

