البرلمان الإيراني: الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
البرلمان الإيراني: الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج.
وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن، وأشار إلى أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها.
وأضاف "سيتغير وجه الشرق الأوسط ونظامه، ولكن ليس وفقا للخطط الأميركية. وسنرسخ النظام والأمن الإقليميين فيما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والأمني".
وأضاف أنه يتعين على القوات الأميركية مغادرة المنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment