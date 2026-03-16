(MENAFN- Karim Geadah) سوق خدمات الواقع الافتراضي في الإمارات متوقع أن يتجاوز ال 1.6 مليار درهم بحلول عام 2030
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2026 – يتجه سوق الواقع الافتراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نمو متسارع خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتزايد مستمر على اعتماد تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاع العقارات، الذي يشهد تحولاً ملحوظاً في طرق تصميم المشاريع وتسويقها وتجربة العملاء.
ووفقاً لبيانات منصة أبحاث السوق "Grand View Research" ، بلغت إيرادات سوق الواقع الافتراضي في الإمارات نحو 366 مليون درهم في عام 2024 ومن المتوقع أن تتجاوز 1.6 مليار درهم بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 28%.
وفي القطاع العقاري، تسهم تقنيات الواقع الافتراضي في إحداث تحول في مراحل ما قبل البناء والمبيعات، حيث تتيح الجولات الافتراضية الغامرة للمطورين والمستثمرين والمشترين تجربة المشاريع قبل تنفيذها، ما يعزز دقة التصميم ويقلل التعديلات المكلفة ويُسرّع عمليات البيع.
من جهتها، أكدت شركة "لايف سايز بلانز دبي"، المتخصصة في عرض المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، أنها تشهد طلباً متزايداً على حلول التصور الغامر في قطاعي العقارات والإنشاءات في الإمارات منذ دخولها السوق في عام 2023.
وقال جورج كلاس الرئيس التنفيذي للشركة: "إن التقنيات الغامرة أصبحت أداة أساسية للمطورين والمستثمرين، حيث تساعد في تقليل الأخطاء وتجنب التكاليف غير الضرورية قبل بدء البناء وتأكد من قرارات المشترين، خاصة في مبيعات المشاريع على المخطط."
ومع استمرار توجه الإمارات نحو تطوير مدن ذكية ومستدامة، من المتوقع أن تلعب تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز دوراً متزايد الأهمية في دعم الشفافية والكفاءة وتعزيز جاذبية السوق العقاري للمستثمرين العالميين.
- انتهى -
