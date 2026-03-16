أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على مركبة مدنية

2026-03-16 03:06:30
(MENAFN- Al-Bayan) ">تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.

وأهاب مكتب أبوظبي الإعلامي بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

