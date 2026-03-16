أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على مركبة مدنية

أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على مركبة مدنية
(MENAFN- Al-Bayan) ">تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.
وأهاب مكتب أبوظبي الإعلامي بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
