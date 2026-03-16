  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
صفارات الإنذار تدوي في بغداد بعد هجوم بمسيرات على قاعدة فكتوريا

صفارات الإنذار تدوي في بغداد بعد هجوم بمسيرات على قاعدة فكتوريا

2026-03-16 03:05:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأمنية العراقية، تجدد القصف على قاعدة فكتوريا بالطائرات المسيرة، في محيط مطار بغداد الدولي، وسط العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب السلطات الأمنية العراقية، فإن القصف بالمسيرات الانتحارية تجدد منذ قليل، مستهدفًا قاعدة فكتوريا، الواقعة في المجمع الدبلوماسي داخل محيط مطار بغداد الدولي، حيث اندلعت أعمدة الدخان خلال الهجوم.
وأضافت أن صفارات الإنذار سُمعت خلال الهجوم على القاعدة العسكرية، التي يتواجد بها عدد من المستشارين الأميركيين المنضوين تحت راية التحالف الدولي، فضلًا عن قوات عراقية من مختلف الصنوف الأمنية، فيما لم يُعرف حتى الآن حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الهجوم.
وتتضاعف حدة الهجمات والاستهدافات على المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية في عدد من مدن العراق، أغلبها في بغداد ومدن إقليم كردستان، عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، ما أدى إلى تصاعد حالة الاستنفار الأمني في عدد من مدن البلاد.
إلى ذلك، كثفت القوات الأمنية عملياتها الأمنية في محيط المنشآت المستهدفة، ومنها محيط مطار بغداد الدولي، ونشرت نقاط تفتيش مكثفة على الطرق الرئيسة، فيما باشرت الأجهزة الاستخباراتية التحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات ومنع تكرارها.
بدورها، حذرت وزارة العدل العراقية، في بيان رسمي، من الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة التي تستهدف محيط مطار بغداد الدولي، والذي يضم سجن الكرخ المركزي، إلى جانب منشآت حيوية مهمة.
يُذكر أن سجن الكرخ المركزي تعرض في وقت سابق اليوم لسقوط صاروخ بالقرب منه.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث