ترامب يدعو لتحالف دولي لتأمين مضيق هرمز

ترامب يدعو لتحالف دولي لتأمين مضيق هرمز
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط للإعلان عن تشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن وتأمين مضيق هرمز.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أنه طلب من نحو سبع دول تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط المشاركة في تحالف دولي لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره نحو 20 بالمائة من إنتاج النفط العالمي.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان)، في إشارة إلى المضيق: "أطالب هذه الدول بالمشاركة وحماية أراضيها، لأن هذه أراضيها". ولم يذكر ترامب أسماء الدول التي تجري واشنطن مفاوضات معها بشأن هذا التحالف.
وجدد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية يوم الأحد، مطالبته لأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإرسال سفن حربية للمساهمة في فتح مضيق هرمز، محذرًا من أن مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون "سيئًا للغاية" إذا قوبل الطلب الأمريكي بـ"رفض أو لا مبالاة" من قبل الحلفاء.
وقال مسؤولون، يوم الأحد، إن المناقشات لا تزال جارية حول ما إذا كانت تلك العمليات للمرافقة ستبدأ بعد أو قبل وقف العمليات القتالية في المنطقة.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على الموضوع.
يُذكر أن إيران هددت باستهداف أي سفينة تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الدول الداعمة لعمليتهما العسكرية ضد إيران.
بدوره، دعا ترامب الدول التي تعتمد على التوريدات عبر مضيق هرمز إلى إرسال سفنها إلى المنطقة لمرافقة السفن التجارية.
