ترامب يدعو لتحالف دولي لتأمين مضيق هرمز

2026-03-16 03:05:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط للإعلان عن تشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن وتأمين مضيق هرمز.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أنه طلب من نحو سبع دول تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط المشاركة في تحالف دولي لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره نحو 20 بالمائة من إنتاج النفط العالمي.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان)، في إشارة إلى المضيق: "أطالب هذه الدول بالمشاركة وحماية أراضيها، لأن هذه أراضيها". ولم يذكر ترامب أسماء الدول التي تجري واشنطن مفاوضات معها بشأن هذا التحالف.
وجدد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية يوم الأحد، مطالبته لأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإرسال سفن حربية للمساهمة في فتح مضيق هرمز، محذرًا من أن مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون "سيئًا للغاية" إذا قوبل الطلب الأمريكي بـ"رفض أو لا مبالاة" من قبل الحلفاء.
وقال مسؤولون، يوم الأحد، إن المناقشات لا تزال جارية حول ما إذا كانت تلك العمليات للمرافقة ستبدأ بعد أو قبل وقف العمليات القتالية في المنطقة.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على الموضوع.
يُذكر أن إيران هددت باستهداف أي سفينة تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الدول الداعمة لعمليتهما العسكرية ضد إيران.
بدوره، دعا ترامب الدول التي تعتمد على التوريدات عبر مضيق هرمز إلى إرسال سفنها إلى المنطقة لمرافقة السفن التجارية.
