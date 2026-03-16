استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت

2026-03-16 03:05:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، الاثنين، عن استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات بعد التعليق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي.
ونصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين، وذلك وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وجاء قرار الهيئة بعد تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات.
وذكرت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود الاثنين بعد الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الإماراتي.
ويأتي هذا بعد أن تمكنت سلطات دبي من السيطرة على حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار دبي الدولي، مما اضطر السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية.

