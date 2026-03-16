استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، الاثنين، عن استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات بعد التعليق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي.
ونصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين، وذلك وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وجاء قرار الهيئة بعد تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات.
وذكرت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود الاثنين بعد الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الإماراتي.
ويأتي هذا بعد أن تمكنت سلطات دبي من السيطرة على حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار دبي الدولي، مما اضطر السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment