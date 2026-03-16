تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1851 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 343 طنا والورقيات 252 طنا.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 35 قرشا، البندورة 30- 55 قرشا، الثوم الأخضر 60-90 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 20- 55 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 12- 18 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.