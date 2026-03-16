تحذيرات من عمالقة النفط لترامب: أزمة الطاقة تتفاقم

تحذيرات من عمالقة النفط لترامب: أزمة الطاقة تتفاقم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات نفط أميركية كبيرة حذروا مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب مع إيران من المرجح أن تتفاقم.
وذكر التقرير أن الرؤساء التنفيذيين لشركات إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس حذروا، في سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، وفي محادثات أُجريت في الآونة الأخيرة مع وزير الطاقة كريس رايت ووزير الشؤون الداخلية دوغ بورغوم، من أن توقف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي سيستمر في إثارة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
