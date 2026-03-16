تحذيرات من عمالقة النفط لترامب: أزمة الطاقة تتفاقم

2026-03-16 03:05:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات نفط أميركية كبيرة حذروا مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب مع إيران من المرجح أن تتفاقم.
وذكر التقرير أن الرؤساء التنفيذيين لشركات إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس حذروا، في سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، وفي محادثات أُجريت في الآونة الأخيرة مع وزير الطاقة كريس رايت ووزير الشؤون الداخلية دوغ بورغوم، من أن توقف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي سيستمر في إثارة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
سكاي نيوز


MENAFN16032026000208011052ID1110865018

