عاجل التربية تحدد دوام المدارس بعد رمضان

2026-03-16 03:05:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك؛ صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2026.
وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود حياصات، اليوم الاثنين أن دوام مديريات التربية والتعليم سيكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة مساءً.
وأضاف أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا لمدارس الفترة الواحدة، ومدة الحصة الصفية فيها (45) دقيقة.
أما مدارس الفترتين؛ فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحًا، ومدة الحصة الصفية فيها (40) دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية (12:30).

MENAFN16032026000208011052ID1110865016

