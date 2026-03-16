الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات برية محدودة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات برية محدودة جنوبي لبنان
خبرني - بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية محدودة في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وقال جيش الاحتلال في بيان له إن قوات الفرقة 91 بدأت خلال الأيام الأخيرة تنفيذ عملية برية مركزة تستهدف ما وصفه بـ"أهداف رئيسة" في جنوب لبنان، وذلك بهدف توسيع منطقة الدفاع الأمامي على الحدود الشمالية.
وأوضح البيان أن العملية تأتي في إطار جهود الجيش لإقامة خط دفاع متقدم، وتشمل تدمير البنية التحتية التابعة لعناصر مسلحة في المنطقة، إضافة إلى استهداف المقاتلين العاملين فيها، بهدف إزالة التهديدات وتعزيز مستوى الأمن لسكان شمالي إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته ضد عناصر حزب الله، متهما الحزب بالانخراط في القتال بدعم من الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالمواطنين داخل إسرائيل.
