الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات برية محدودة جنوبي لبنان

خبرني - بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية محدودة في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن قوات الفرقة 91 بدأت خلال الأيام الأخيرة تنفيذ عملية برية مركزة تستهدف ما وصفه بـ"أهداف رئيسة" في جنوب لبنان، وذلك بهدف توسيع منطقة الدفاع الأمامي على الحدود الشمالية.

وأوضح البيان أن العملية تأتي في إطار جهود الجيش لإقامة خط دفاع متقدم، وتشمل تدمير البنية التحتية التابعة لعناصر مسلحة في المنطقة، إضافة إلى استهداف المقاتلين العاملين فيها، بهدف إزالة التهديدات وتعزيز مستوى الأمن لسكان شمالي إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته ضد عناصر حزب الله، متهما الحزب بالانخراط في القتال بدعم من الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالمواطنين داخل إسرائيل.